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自遊實捐贈寧夏夜市FreeRider電動輔助代步車

經濟日報 / 台北訊
衛服部長陳時中(右三)在寧夏夜市觀光協會大會致詞，由台灣優質生命協會秘書長紀寶如陪同見證自遊實「FreeRider」董事長王子儀、總經理范如玉攜手留成實業董事長李元隆、總經理林億玲捐贈寧夏夜市輔助電動代步車儀式，由理事長林定國代為受贈。
衛服部長陳時中(右三)在寧夏夜市觀光協會大會致詞，由台灣優質生命協會秘書長紀寶如陪同見證自遊實「FreeRider」董事長王子儀、總經理范如玉攜手留成實業董事長李元隆、總經理林億玲捐贈寧夏夜市輔助電動代步車儀式，由理事長林定國代為受贈。

寧夏夜市觀光協會於3月17日假圓山飯店舉行新舊任理事長交接典禮，現場政商名流齊聚觀禮，出席包括副總總賴清德、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、衛服部長陳時中、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦及多位台北市多位立法委員，到場官員除表祝賀之意，一致提到防疫做的好經濟發展有依靠，夜市商圈更是內需經濟指標，寧夏夜市在理事長林定國帶領下績效卓越，充分展現庶民經濟特色，接棒新任理事長林定偉任重道遠。

寧夏夜市曾被選為台北市「最好逛夜市」、「最美味夜市」及「最有魅力夜市」，是2020年的全台五星夜市之一，更有著「台北人的胃」美稱，是觀光客最常到訪的夜市之一。雖然適逢疫情導致觀光客大幅減少，不過藉由外送、三倍券、夜市抵用券、電子支付等行銷方式，讓攤商業績不減反增，寧夏夜市逐漸成為來台北必逛的夜市。

另外，考量行動不便消費者未來能輕鬆在夜市自由行，現場自遊實股份有限公司董事長王子儀，攜手該公司品牌「FreeRider」電動輔助代步車代理商留成實業有限公司董事長李元隆，共同捐贈5台智能輔助電動代步車給寧夏夜市觀光協會，王子儀表示自遊實「FreeRider」以海外市場為導向，行銷歐美、日本等高端消費市場多年，充分了解輔助電動代步車對年長與行動不便者提升自在、便利與尊嚴生活的意義，此次疫情影響下，王子儀重新檢視市場布局並起心回饋社會的動念，更感受林定國親力親為提升寧夏夜市至國際級品質的毅力，決定本次捐贈活動，林定偉指出寧夏夜市一向秉持「科技」、「友善」、「環保」的初心，自遊實「FreeRider」善心將可造福更多想逛夜市卻不方便行走的年長者能輕鬆走上街頭。

現場王子儀邀請陳時中試開「FreeRider」輔助電動代步車，在舞台上繞了一小圈，大讚「真好駛（台語）」，肯定自遊實「FreeRider」輔助電動代步車捐贈寧夏夜市的用意，王子儀期望持續與衛福部密切配合相關政策，讓醫療輔具-電動代步車為台灣年長與行動不便者貢獻一份心力。

自遊實股份有限公司北、中區代理商留成實業總經理林億玲展示多款「FreeRider」輔助電動代步車。
自遊實股份有限公司北、中區代理商留成實業總經理林億玲展示多款「FreeRider」輔助電動代步車。
衛服部長陳時中試乘「FreeRider」輔助電動代步車，直誇「真好駛（台語）」，肯定本次捐贈活動的意義。
衛服部長陳時中試乘「FreeRider」輔助電動代步車，直誇「真好駛（台語）」，肯定本次捐贈活動的意義。

夜市 王子 觀光

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