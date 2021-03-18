疫情影響仍鉅 經部宣布製造業、會展業紓困持續辦理

新冠肺炎疫情仍影響國際間經貿交流，經濟部今（18）日宣布延長辦理會展業、貿易業及製造業艱困的企業薪資與營運資金補貼，將繼續提供企業今年1月至3月的薪資及一次性營運資金補貼。

經濟部表示，由於國際疫情仍未見舒緩，雖國內經濟在去年第4季已有復甦，但部分從事出口相關產業仍持續受到影響；同時，因各國仍採邊境管制措施，造成實體國際經貿交流活動及會展活動無法進行，使會展業及貿易業營運持續受嚴重影響，因此經濟部在今年第1季持續辦理紓困補貼。

經濟部指出，凡有稅籍登記的製造業者及提供製造業技術服務的業者，或會展業及貿易業，在2021年1月至3月期間，若符合營業額衰退達50%以上「艱困企業」，政府即補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成、每月上限2萬元，及以正職員工數乘以1萬元的一次性營運資金補貼，但過去已獲任何一期營運資金補貼者，不再補貼。

經濟部說明，申請資格大致延續去年補貼規定，包含營業額衰退幅度採同期比較、興櫃與上市櫃公司2021年第1季EPS應為負值或有營業損失方得申請、技術服務業應提出對製造業提供相關技術服務的實績佐證資料等。本次薪資及營運資金補貼措施的申請期間自2021年3月18日起至經費用罄為止，或最遲至2021年4月30日為止。