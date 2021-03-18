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沃旭能源展開離岸風場海上工程 拚2022年建造完成

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
大彰化東南及西南第一階段離岸風場首批由台灣廠商世紀鋼製作的水下基樁已完成製造，沃旭能源即將展開海上施工。 圖／沃旭能源提供
大彰化東南及西南第一階段離岸風場首批由台灣廠商世紀鋼製作的水下基樁已完成製造，沃旭能源即將展開海上施工。 圖／沃旭能源提供

今年離岸風電進入密集的工程建設期，沃旭能源（Ørsted）今日（18）宣布，在取得所有相關許可並通過環評大會審查，全面展開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工，今年將進行海纜鋪設、海上變電站與水下基礎安裝，並於2022年起進行風機安裝作業。

沃旭能源指出，大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海35至60公里處，是台灣第一座位於航道外的大規模遠岸風場，預定2022年完成建造，屆時可提供乾淨能源給100萬台灣家庭。

沃旭能源表示，日前已啟動連接海纜上岸的水平導向鑽掘工程，並正在進行防淘刷保護作業為水下基礎海上安裝施工做好前置準備。此外，陸域工程的進度順利，也已完成兩座陸上變電站主建築物土木工程。此外，由沃旭額外投入資源所進行的台中港36號及37號碼頭暨後線土地的基礎設施升級工程也順利如期完工，用以儲存風場施工的重要組件。

沃旭能源亞太區總裁柏森文（Matthias Bausenwein）表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工啟動，象徵沃旭能源為台灣打造綠色家園又一重要里程碑。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔也感動表示：「歷經近1,800天的努力不懈，我們終於全面啟動海上工程，在新冠疫情的嚴峻挑戰下實屬不易。沃旭展現了離岸風電專案管理以及建造大規模風場的豐富經驗，成功協調調度風場建造所需的船舶和人員，才能如期展開海上施工」。

同時，汪欣潔也承諾，在風場建造過程中，沃旭能源將與國內外供應商共同落實離岸風電品質、環境、安全及健康衛生（Quality, Health, Safety and Environment, QHSE）國際標準，確保風場如期完工。

沃旭能源額外投入資源進行入台中港港口基礎建設暨後線土地升級打造重件碼頭，由台塑重工在地製造的首批水下基礎已運抵台中港。 圖／沃旭能源提供
沃旭能源額外投入資源進行入台中港港口基礎建設暨後線土地升級打造重件碼頭，由台塑重工在地製造的首批水下基礎已運抵台中港。 圖／沃旭能源提供
沃旭能源投資自建的亞太區首座運維中心，工程正在如火如荼進行中，預計2022年完工。 圖／沃旭能源提供
沃旭能源投資自建的亞太區首座運維中心，工程正在如火如荼進行中，預計2022年完工。 圖／沃旭能源提供
大彰化東南及西南第一階段陸域工程進度良好，沃旭能源已順利完成兩座陸上變電站主建築之土木工程。 圖／沃旭能源提供
大彰化東南及西南第一階段陸域工程進度良好，沃旭能源已順利完成兩座陸上變電站主建築之土木工程。 圖／沃旭能源提供

離岸風電 疫情 碼頭

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