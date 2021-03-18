沃旭能源展開離岸風場海上工程 拚2022年建造完成

今年離岸風電進入密集的工程建設期，沃旭能源（Ørsted）今日（18）宣布，在取得所有相關許可並通過環評大會審查，全面展開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工，今年將進行海纜鋪設、海上變電站與水下基礎安裝，並於2022年起進行風機安裝作業。

沃旭能源指出，大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海35至60公里處，是台灣第一座位於航道外的大規模遠岸風場，預定2022年完成建造，屆時可提供乾淨能源給100萬台灣家庭。

沃旭能源表示，日前已啟動連接海纜上岸的水平導向鑽掘工程，並正在進行防淘刷保護作業為水下基礎海上安裝施工做好前置準備。此外，陸域工程的進度順利，也已完成兩座陸上變電站主建築物土木工程。此外，由沃旭額外投入資源所進行的台中港36號及37號碼頭暨後線土地的基礎設施升級工程也順利如期完工，用以儲存風場施工的重要組件。

沃旭能源亞太區總裁柏森文（Matthias Bausenwein）表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工啟動，象徵沃旭能源為台灣打造綠色家園又一重要里程碑。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔也感動表示：「歷經近1,800天的努力不懈，我們終於全面啟動海上工程，在新冠疫情的嚴峻挑戰下實屬不易。沃旭展現了離岸風電專案管理以及建造大規模風場的豐富經驗，成功協調調度風場建造所需的船舶和人員，才能如期展開海上施工」。