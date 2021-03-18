FED按兵不動 凱基投信：寬鬆環境仍有利風險資產

今年以來景氣持續復甦，美國公債殖利率也因反映景氣改善及通膨預期隨之上揚，成為目前市場關注焦點，聯準會(FED)例會於今天凌晨結束，決議維持基準利率在0%-0.25%不變，符合市場預期；其次維持政策方向，但升息預期略升，預計維持利率在當前水準至2023年。

聯準會此次調高景氣及通膨預估，同時上修2021、2022、2023年底核心PCE通膨預期中值為2.2%、2.0%、2.1%；並維持購債速度，每月持續購買至少800億美元的國債，以及至少400億美元的住房抵押貸款支持證券，直到充分就業和物價穩定目標取得實質性進展。

凱基投信分析，聯準會例會後市場樂觀看待，激勵美股四大指數均呈現上漲，美國十年期公債殖利率仍高升並於1.6%左右擺盪。聯準會主席鮑爾重申經濟增長不確定性仍存，以及通膨率升僅為短暫情況，就業市場仍存在回復不均等的現象，持續重申利率正常化之進程將是漸進性，聯準會將避免重演2013年當時因購債減碼令市場措手不及、利率迅速大幅攀升，導致風險性資產遭拋售之情形。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，聯準會持續維持寬鬆貨幣政策，短期雖對於通膨及公債殖利率有所變動，可能提高市場波動度，但低利率環境、緩慢且漸進的政策正常化，以及改善中的經濟前景，仍有利風險性資產。

劉書銘指出，公債殖利率上升壓力仍在，預估美國十年期公債殖利率可能朝1.8%靠近，但景氣復甦、企業獲利改善均有利於信用債券的利差持續收斂，降低利率風險衝擊，仍持續看好高收益債及新興市場債全年度表現。

劉書銘進一步表示，新興市場高收益公司債具備相對較高利率及利差空間，現階段擁有更佳的投資價值，而ESG投資主軸也較不受市場震盪影響，與ESG連結之債券資產將是今年市場亮點。若納入「高收益債+ESG因子」策略投資，有助降低潛在風險，亦可望兼顧收益水準及較高品質的投資目標，追求長線更有利的收益空間。