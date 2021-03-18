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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

助廠商數位轉型爭取海外訂單 貿易局與FB、Amazon合作

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

受到新冠肺炎疫情影響，各國仍採邊境管制措施，造成實體國際經貿交流活動及會展活動無法進行，使會展業及貿易業營運持續受到嚴重影響。經濟部今（18）日表示，繼2020年提供會展業及貿易業紓困補貼後，將再辦理2021年第1季紓困補貼，即日起即可申請。同時，貿易局為協助業者推動數位轉型工作，規劃與Facebook、亞馬遜等知名電商平台合作推出培訓課程。

貿易局指出，2021年第1季會展業及貿易業薪資補貼，將提供企業2021年1月至3月的薪資及一次性營運資金補貼，符合條件的企業可獲得每位正式員工四成薪資的補貼，最高每人每月補貼二萬元。

貿易局表示，企業申請2020年第1季薪資補貼，可以線上或書面方式辦理，線上作業請至http://subsidy.meettaiwan.com/網站登錄，書面則採郵寄或親自送達，洽詢電話：會展業0800-628-988，貿易業0800-628-100，將有專人諮詢服務。另可於經濟部網頁「紓困1988」專區或貿易局網站「COVID-19疫情因應及紓困振興」專區查詢相關資訊。

除紓困措施外，貿易局也在數位貿易學苑線上學習平台持續推出客製化數位課程，更規劃與Facebook、亞馬遜等知名電商平台合作推出培訓課程，在自有品牌及宅經濟相關產業領域，持續培養電商人才，以強化業者數位貿易能力，持續拓銷海外市場，協助業者突破疫情爭取海外訂單。

薪資 電商 疫情

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