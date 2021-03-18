第1季製造業薪資與營運資金補貼 18日起受理申請

經濟部於18日公告今年第1季「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼申請須知」。凡有稅籍登記的製造業者及提供製造業技術服務的業者，今年1至3月期間，如屬營業額衰退達五成以上之「艱困企業」，政府即補貼該企業正職員工三個月經常性薪資費用四成（每月上限2萬元)。

另外，政府也可補助正職員工數乘以1萬元之一次性營運資金補貼，但已獲2020年4月至6月、7月至9月或10月至12月營運資金補貼者不再補貼。

由於國際疫情仍未見舒緩，雖國內經濟去年第4季已有復甦，但部分從事出口相關產業仍持續受到影響。

經濟部為協助受影響企業因應調整，公告第1季薪資及營運資金補貼申請須知，大致延續2020年第4季補貼規定，包含營業額衰退幅度採同期比較、興櫃與上市櫃公司2021年第1季EPS應為負值或有營業損失方得申請、技術服務業應提出對製造業提供相關技術服務之實績佐證資料等，以協助受疫情影響企業持續營運。

這次薪資及營運資金補貼措施之申請期間自2021年3月18日起至經費用罄為止，或最遲至2021年4月30日為止，並一律採線上申請，詳情可至專屬網站（https://csm-subsidy.mittw.org.tw/）或經濟部產業競爭力發展中心網站(https://assist.nat.gov.tw)查詢，若仍有其他疑義，可撥打0800-000-257，由經濟部產業競爭力發展中心專人提供服務。