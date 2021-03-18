2021年第1季製造業紓困來了！即日起申請至4月30日

2021年第1季製造業紓困來了！經濟部今（18）日表示，為了協助艱困企業渡過難關，並維持員工生計，持續辦理「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼申請」。但，已獲2020年4月至6月、7月至9月或10月至12月營運資金補貼者，不再補貼，符合資格業者儘早提出申請。

經濟部指出，凡有稅籍登記的製造業者及提供製造業技術服務的業者，在2021年1月至3月期間，如屬營業額衰退達50%以上的「艱困企業」，政府即補貼該企業正職員工三個月經常性薪資費用四成（每月上限二萬元），及以正職員工數乘以一萬元之一次性營運資金補貼。

經濟部表示，由於國際疫情仍未見舒緩，雖國內經濟2020年第4季已有復甦，但部分從事出口相關產業仍持續受到影響，為協助受影響企業因應調整，經濟部公告前述第1季薪資及營運資金補貼申請須知，大致延續2020年第4季補貼規定，包含：營業額衰退幅度採同期比較、興櫃與上市櫃公司2021年第1季EPS應為負值或有營業損失方得申請、技術服務業應提出對製造業提供相關技術服務的實績佐證資料等，以協助受疫情影響企業持續營運，並穩定所屬員工就業，維持社會安定。

經濟部提醒，本次薪資及營運資金補貼措施的申請期間自即日起至經費用罄為止，或最遲至2021年4月30日為止，並一律採線上申請，詳情可至專屬網站（https://csm-subsidy.mittw.org.tw/）或經濟部產業競爭力發展中心網站(https://assist.nat.gov.tw)查詢，若仍有其他疑義，可撥打0800-000-257，由經濟部產業競爭力發展中心專人提供服務。