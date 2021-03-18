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會展業及貿易業薪資補貼 延長至2021年第1季

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部延長辦理2021年第1季會展業及貿易業薪資補貼，將繼續提供企業2021年1月至3月的薪資及一次性營運資金補貼，符合條件的企業可獲得每位正式員工四成薪資的補貼，最高每人每月補貼2萬元；經濟部已於今（18）日公告申請須知，並自3月18日起受理申請。

新冠肺炎疫情蔓延全球，國際疫情再度升高，因各國仍採邊境管制措施，造成實體國際經貿交流活動及會展活動無法進行，使會展業及貿易業營運持續受嚴重影響。經濟部貿易局為紓緩業者營運壓力，繼2020年提供會展業及貿易業紓困補貼後，再辦理2021年第1季紓困補貼，盼協助企業穩定員工就業，渡過疫情風暴。

企業申請2021年第1季薪資補貼，可以線上或書面方式辦理，線上作業請至網站登錄，書面則採郵寄或親自送達，洽詢電話：會展業0800-628-988，貿易業0800-628-100，將有專人諮詢服務。

另可於經濟部網頁「紓困1988」專區或貿易局網站「COVID-19疫情因應及紓困振興」專區查詢相關資訊。

除上述紓困措施外，貿易局為協助業者突破疫情爭取海外訂單，也積極推動協助業者數位轉型工作。

除了在數位貿易學苑線上學習平台持續推出客製化數位課程外，更規劃與Facebook、亞馬遜等知名電商平台合作推出培訓課程，在自有品牌及宅經濟相關產業領域，持續培養電商人才，以強化業者數位貿易能力，持續拓銷海外市場。

疫情 薪資 經濟部

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