工業節水提升至15% 王美花：不影響工廠產能

旱象未解水情不容樂觀，經濟部長王美花今（18）日指出，各界要為水情做最壞打算，但也說現在新竹、苗栗、台中工業用水節水率為11%，未來可能會調升至15%，根據經濟部與廠商座談，節水率可到15%仍不會影響產能。

王美花表示，去年無颱風，今年春雨也比往年少，所以對於抗旱準備一定都還要再為未來做準備。假設春雨這麼少，梅雨也很不理想，一定要在準備6、7月。

王美花指出，蘇院長也同意我們再來支用相關經費，包括桃竹幹管從20萬噸增加到23萬噸，伏流水增加很多，在淨水廠週邊挖抗旱水井。

另外，很多地方首長也希望我們多做淨水設施，就是在再生、廢水廠那邊再用淨水設施供應，我們也會盡快完成台中緊急海淡廠規模比照新竹1.3萬噸等，這些整備都要在6月以前完成，這個是最短期的措施來因應未來情勢發展。

而面對外資提到缺水對影響台積電（2330），王美花表示，目前節水措施11%，新竹、苗栗、台中都是，這個11%廠商目前都可以因應沒有問題，我們也在跟廠商做相關座談，就是說到什麼情況下讓廠商還是可以都不影響生產，大概到節水15%，廠商都還可以營運。

我們也都開始跟各個科學園區、工業區做細部座談，目標就是讓廠商還是可以正常生產，在最大努力節水下可以正常生產，這是為了現在水情狀況做的準備。

對於節水15%何時用上，王美花說還是，要看各地區域水情，現在減量供水的「橙燈區」是水比較不足的地方，如果決定節水綠調升至15％，我們也會事先說明讓廠商因應，並與科學園區、工業區密切交流。