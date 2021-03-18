福懋油經營權之爭浮上檯面 傳有人積極收委託書

市場傳出來有人積極在收福懋油（1225）委託書，使得福懋油經營權之爭正式浮上檯面。市場專家指出，雖然福懋油明年股東會才會進行董事改選，但會不會突然提出召開股東臨時會等議題，由於兩邊的持股很接近，看起來兩方人馬已經都開始超前部署。

由兩邊董事的持股概況來看，兩邊台面下已經戰的很兇，兩邊都在悄悄的增加持股，增強未來搶經營權的對戰實力，董事長許逸群選任時沒有持股，現在個人持有0.7%，董事許偉平個人也增加0.15%；興泰（1235）為主的市場派吳美紅，個人股也增加0.01%，支持市場派的懷德保險代理人持股則由0.38%提升到0.94%。

原本市場派興泰為主的吳家，在2019年6月福懋油股東會進行改選，興泰吳家順利拿下5席董事，原來公司派許家拿到4席，吳家拿下經營權，並且在席次上興泰的吳家還拿到3席獨董、2席董事。

兩大股東後來對於吳家用福懋油的資金買進興泰的股票，意見完全分歧，其中，許家認為買進興泰股票不符合公司治理，因為這個原因兩邊再起爭執，去年舉行股東臨時會，福懋油再度回到許家手上，董事長由許逸群接任，請辭的獨董由許家提名的靖洋傳媒科技董事長陸醒華當選，吳家並沒有提出人選。

雖然去年看起來是許家拿回經營權，然而，根據相關經營管理規範，有沒有取得獨董是經營權之爭很重要的關鍵。據了解，目前2席為主的獨董還是支持興泰為主的市場派。

因為包括審計委員會應由全體獨立董事組成，而根據證券交易法第14條之5許多重要決策包括私募、財報簽證認可、重大資產交易…等都必須經審計委員會提案；另外，獨董如果覺得董事會已經影響損害股東權益時，也可以依公司法申請提出臨時股東會，由全體股東來討論決議。