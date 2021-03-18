安永投資美國研討會 聚焦三重點

安永聯合會計師事務所今（18）日舉辦「因應美國新政府之策略」系列線上研討會第二場，提醒台商前進美國投資之前，別忘了事前調查當地區位、消費稅負擔，以及投資風險等三大重點，才能以最有效率與效果的方式，獲取當地最佳的優惠與補貼待遇。

安永亞太區美國稅務服務資深經理Zachary Weinstein指出，選擇投資地點的開端，在於審視各州的經濟環境狀況，包括勞動力年齡層分布、人口基數、薪資水準、失業率水準等指標等，都示各州的特色以及當地的州政府欲吸引投資的考量，相關資訊更可增加台商談判和資源配置的籌碼。

在美國從事商業活動的布局，除了眾所關注的所得稅外，消費稅（Sales and use tax）和遵循義務，也是台商的重點議題，安永國際併購稅務會計師林宜賢提到，除了透過線上平款販售商品之外，很多台商也透過在美國的銷售公司進行販售，將不可避免消費稅所帶來的影響。

Zachary Weinstein表示，在過去實務經驗中，台商作為投資者，如果無法完成其取得投資優惠時所承諾的條件，將面臨優惠縮減或取消，為避免如此風險，台商也須及早思考因應對策，審慎評估自身的情況，並且在事前及投資過程中和州政府維持良好的關係。

安永建議，台灣企業在拜登政府的新格局下，可持續關注台美貿易發展，並有計畫進行美國投資布局或調整供應鏈進入美國市場。