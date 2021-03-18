漢翔多角化經營 強化科技服務

漢翔（2634）除了航空本業外，積極運用相關技術能量拓展科技服務業務，多角化跨足科技服務產業，帶給漢翔多元營收挹注。

漢翔投入如能源事業，含儲能系統、綠能產業等；先進的模擬訓練系統；台北捷運系統、重機械操作模擬系統等；複合材料應用於大眾交通運輸上；電動汽車、電動巴士等。

漢翔自2004年開始投入綠能產業，目前正結盟國內優質廠商，進行商業與技術合作，規劃在公司廠區建置儲能系統，參與台電公司調頻備轉輔助服務(AFC)，可解決台電電量需求不足，亦使能源有效利用，未來可望由漢翔擔任系統整合的角色，結盟優質廠商，成為其中部地區統包商，提供此套解決方案予國內外需求之耗電量可觀的用電大戶，如：科學園區用電大戶，共同合作拓展建置儲能系統市場，可達成用電及供電平衡、穩定供電系統，提高國內用電安全。

另外，漢翔的複材已具相當成熟度，可應用於電動汽車上。現行國內電動巴士為金屬車身，車頂金屬材質受陽光長時間照射易吸熱，影響車內冷氣效果及造成耗電，若車頂改採複材材質，可有效改善此問題。而整車控制器為電動車核心之一，可依據電動車各項數值如電量、車速等，決定適當的行車模式，有效分配有限的電量，延長電池系統壽命，也提升行車安全性。此外，大眾運輸司機員正式上線前，皆會操作模擬訓練系統以增加經驗值，使意外的發生率降至最低，不須擔心操作失誤造成危害，漢翔公司發展了直升機、戰鬥機、台鐵列車、國內捷運等模擬系統，供使用者檢討訓練成效，在上機前模擬訓練，也獲得泰國、香港等捷運系統肯定及採用。

今年除「開源、節流、深蹲」之外，胡開宏董事長新增「當責、精實」兩大方針來帶領公司，國防方面，持續以新式高教機、F-16構改、初教機、下一代戰機為方向；民機方面，期待疫情緩解後，全世界航空業、旅遊業等各業復甦，產業需求增加；科服方面，不僅提升人員能力及技術能量，更奠定台灣國機國造政策的基礎與未來發展趨勢。