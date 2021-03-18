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國家住都中心：台中中德段社宅選址符合原則

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

台中市議員陳文政批評國家住都中心在台中北區中德段社會住宅選址草率，對此住都中心回應，該社宅為內政部指示國家住都中心興辦，基地位於中清路、忠明路所圍之街廓，區位鄰近科博館、臺灣大道百貨商圈、新市政中心等，就業機會充足，且生活機能完善，適合社宅進駐。

住都中心表示，基地兩側之6米計畫道路為社區型通路，較少穿越性車流，依據2020年11月調查資料，平日上午7至8點、下午5至6點，尖峰流量每分鐘均不到一輛小客車通行，交通量不大。

國家住都中心也表示，所規劃興建之社會住宅，特別重視地區停車位需求，此基地除滿足社宅需求外，預估可對周邊開放汽車位80席及機車位75席，提供當地居民停車使用；另規劃停車場出入口於基地東側，距離中清路約50米，能快速疏散進出車流，且規劃退縮基地2米作為汽車停等空間，方便往來車輛進出及接送。

國家住都中心也特別針對建築量體採低建蔽率設計，可提供約2,500平方公尺以上之開放空間予當地居民日常及活動使用，另外也會持續與地方政府溝通社會福利設施需求，以期能為地方帶來更多的綠地及公益設施，成為在地的好鄰居。

國家住都中心用心傾聽在地民眾聲音，積極創造友善且具公益服務的社會住宅，未來本中心將持續與地方政府協調合作，共同為興建符合在地需求的社會住宅努力。

社會住宅 地方政府

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