經濟部搭建國際創業沙龍 網羅返台旅外菁英

新冠肺炎疫情衝擊全球，也為全球貿易及產業供應鏈帶來重大挑戰，防疫有成的台灣成為全球菁英的聚集地，上千名台灣旅外菁英也因這一波疫情返台，經濟部希望借重這群國際菁英所具備的專業、人脈，甚至資金等資源，補足國內創新、新創企業以前比較欠缺的國際鏈結經驗，因此特別搭建「國際創業沙龍」。

經濟部指出，因為此波疫情返台的旅外菁英包含國際創業家、創投及專業人才等，「國際創業沙龍」計畫透過輕鬆小聚方式，以「產業趨勢」、「創新技術」、「市場商模」及「投資觀點」等主題，讓國內創新、新創及接班企業能與國際專業人士及成功創業家進行交流，激發產業創新思維及促成合作機會。

「國際創業沙龍」首場次主題為數位轉型浪潮下新創攜手創新企業邁向國際化，活動特別邀請iKala董事簡立峰與國內創新、新創、接班企業共20家交流分享。

簡立峰暢談「數位大航海」，點出後疫情時代中小企業要面對的挑戰不只是出海，更要思考如何鏈結全世界的人才。在數位經濟下，企業更要思考如何賦能員工、合作共創及顧客參與。

同時也邀請國際新創加速器SparkLabs Taipei共同創辦人邱彥錡、500 Startups共同合夥人王俞又，以及具國際創業經驗的知名創業家黑立行Joseph Hei，分享創業過程中如何從起步就抱持放眼國際的心態，建構服務應用場景、使用情境，及擷取數據發展出可獲利的商業模式。

中小企業處表示，希望藉由這些成功國際菁英豐富經驗，帶給國內接班企業或新創企業更具國際化的視野與創新思維，並有助於政策在推動上，帶來的全新視角與建議。

長期以來，中小企業處扶植新創，從「裕資金」、「廣服務」、「創聚落」到「鏈市場」建立新創生態環境，未來將透過「國際創業沙龍」平台，邀集國際創業家、創投及專業人才與國內創新、新創、接班企業交流分享，也會視主題邀請相關部會一起共襄盛舉。

中小企業處進一步指出，希望透過經營國際創業社群交流平台，提供國際創業家、專業人士及創投認識台灣新創及企業，同時促進國內人才及產業接軌國際，創造更優質的發展環境。