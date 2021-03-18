快訊

被日媒大爆婚變後 媒體人洩福原愛近況與內幕

評／政治凌駕專業？高雄槍擊案後，地方首長「指揮」檢察官辦案？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟部搭建國際創業沙龍 網羅返台旅外菁英

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花表示，面對數位時代，我們需要注入全新的商業思維、洞察國際趨勢、積極數位轉型，才能在競爭激烈的產業環境中，搶得先機。經濟部不僅搭建「國際創業沙龍」，也已規劃相關數位轉型方案，全面性協助產業轉型。 圖／經濟部提供
經濟部長王美花表示，面對數位時代，我們需要注入全新的商業思維、洞察國際趨勢、積極數位轉型，才能在競爭激烈的產業環境中，搶得先機。經濟部不僅搭建「國際創業沙龍」，也已規劃相關數位轉型方案，全面性協助產業轉型。 圖／經濟部提供

新冠肺炎疫情衝擊全球，也為全球貿易及產業供應鏈帶來重大挑戰，防疫有成的台灣成為全球菁英的聚集地，上千名台灣旅外菁英也因這一波疫情返台，經濟部希望借重這群國際菁英所具備的專業、人脈，甚至資金等資源，補足國內創新、新創企業以前比較欠缺的國際鏈結經驗，因此特別搭建「國際創業沙龍」。

經濟部指出，因為此波疫情返台的旅外菁英包含國際創業家、創投及專業人才等，「國際創業沙龍」計畫透過輕鬆小聚方式，以「產業趨勢」、「創新技術」、「市場商模」及「投資觀點」等主題，讓國內創新、新創及接班企業能與國際專業人士及成功創業家進行交流，激發產業創新思維及促成合作機會。

「國際創業沙龍」首場次主題為數位轉型浪潮下新創攜手創新企業邁向國際化，活動特別邀請iKala董事簡立峰與國內創新、新創、接班企業共20家交流分享。

簡立峰暢談「數位大航海」，點出後疫情時代中小企業要面對的挑戰不只是出海，更要思考如何鏈結全世界的人才。在數位經濟下，企業更要思考如何賦能員工、合作共創及顧客參與。

同時也邀請國際新創加速器SparkLabs Taipei共同創辦人邱彥錡、500 Startups共同合夥人王俞又，以及具國際創業經驗的知名創業家黑立行Joseph Hei，分享創業過程中如何從起步就抱持放眼國際的心態，建構服務應用場景、使用情境，及擷取數據發展出可獲利的商業模式。

中小企業處表示，希望藉由這些成功國際菁英豐富經驗，帶給國內接班企業或新創企業更具國際化的視野與創新思維，並有助於政策在推動上，帶來的全新視角與建議。

長期以來，中小企業處扶植新創，從「裕資金」、「廣服務」、「創聚落」到「鏈市場」建立新創生態環境，未來將透過「國際創業沙龍」平台，邀集國際創業家、創投及專業人才與國內創新、新創、接班企業交流分享，也會視主題邀請相關部會一起共襄盛舉。

中小企業處進一步指出，希望透過經營國際創業社群交流平台，提供國際創業家、專業人士及創投認識台灣新創及企業，同時促進國內人才及產業接軌國際，創造更優質的發展環境。

創業 疫情

延伸閱讀

經部：沒三接 2025能源配比恐跳票

王美花：耗水費最快明年開徵

兩產業園區 環評卡關

強化節約用水 耗水費徵收朝四方向擬定

相關新聞

10家企業8家沒碰過車！台灣如何靠800家隱形冠軍吃下全球電動車訂單？

台灣隱形冠軍代表、位在台中大肚山的上銀集團，今年接到歐洲50萬輛電動車大單。

憂旅遊泡泡險來不及　金管會：保險公司可先推再備查

台帛旅遊泡泡確定4月啟航，但各產險業者還正在設計旅遊泡泡險保單，之後還須送金管會保險局審核，擔憂趕不上4月首航。金管會主...

經濟部搭建國際創業沙龍 網羅返台旅外菁英

新冠肺炎疫情衝擊全球，也為全球貿易及產業供應鏈帶來重大挑戰，防疫有成的台灣成為全球菁英的聚集地，上千名台灣旅外菁英也因這...

官股銀開月薪四萬徵港人才來台？立委批唬弄香港人

香港人來台官股銀行月薪只開4萬元？立委賴士葆今（18）日上午在立法院財委員會質疑是唬弄香港人！而且四銀行只徵42人，離蔡...

蔡明忠升級蔡阿公 友人誇：保養最好的阿公

富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠日前升級「蔡阿公」，但因為蔡明忠跟夫人陳藹玲對於個人跟家庭生活都相當低調保密，以至於寶寶已經...

房地產不如「墳地產」？墓地要價4千萬 陸網大嘆死不起

大陸三月「全國兩會」，人大代表崔建梅提出的「建議全面取消經營性公墓」。而大陸墓地的「奢華亂象」，使得百度百科有一個詞條就叫「天價墓」。除了提到大陸多地墓地單價高於當地房價，微博上還曾流傳「十大天價墓」排行榜，並紛紛感嘆「這年頭，連死都死不起」。「墳地產」稀缺和暴利，遠遠超過房地產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。