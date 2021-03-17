職業災害保險將大修 一張表看懂保障的四大改變

蔡總統的三大勞動政策之一的職業災害保險單獨立法，終於端上檯面，行政院會近期將通過《勞工職業災害保險及保護法》草案，並列為立法院本會期優先法案，可望明年適用。在新的職災保險體制下，將有四大改變，幾可全部函蓋千萬勞工職災風險，提高勞工保障。

事實上現已有職業災害保險，但附屬在勞保之下，目前費率為0.21%，保費全由雇主負擔。但也因為附屬在勞保之下，因此職災保險最高投保薪資也和勞保一致，目前為45,800元，難涵蓋勞工薪資；目前4人以下公司並未強制納入勞保，也就未納入職災保險，此外，受僱於自然人雇主之臨時工，亦無地方可以投保職災，邊緣、非典勞工反而曝露在職災高風險中。

因此，推動職災保險單獨立法，亦即《勞工職業災害保險及保護法》草案就有其必要性。和舊版相較，全新的職災保險有四大改變，提升勞工保障。首先，調高職災保險投保薪資上限至72,800元，跟勞保投保薪資脫鉤，此舉可涵蓋九成以上勞工薪資水準。

勞動部勞動保險司官員指出，職災保險的各項給付，包括傷病給付、失能年金、遺屬年金之計算，都是以發生保險事故前6個月之月投保薪資為基礎，因此提高投保薪資，勞工一旦發生職災，所領到各種給付，也會跟著增加。

官員更進一步指出，大幅提高職災保險的投保薪資上限，不僅對勞工有利，對於雇主也有利。因為職災保險給付可以完全抵充雇主在《勞基法》上的職災補償責任，舉例來說，某月薪7萬元勞工發生職災死亡，可請領40個月的遺屬補償，但現行職災投保上限僅45,800元，其間差額就要由雇主全額補足；因此，提高職災保險的投保薪資上限，雖然雇主保費會因此增加，但要補足職災補償之差額，會因此明顯縮小。

第二，新版職災保險法最低投保薪資，由舊制的11,000元起，拉高至基本工資水準24,000元。官員解釋，目前部分工時勞工自11,000元起申報，但此投保薪資太低了，根本無法保障受到職災傷害勞工，未來將不再採用部分工時11,000元投保薪資。換言之，部分工時、按件計酬工作者、非典型工作者，新版職災保險投保薪資，一律投保基本工資。

第三，新版職災保險法將擴大納保對象。目前勞保有57萬家公司、1055萬名受僱勞工及職業工會勞工參加；至於4人以下公司因未強制納入勞工，其勞工現屬自願加保，新版職災保險擬將4人以下納保，估計有14萬餘家公司、32萬名勞工強制納保。

此外，官員指出，現在有很多受僱於自然人雇主之臨時工，有時只有1天、10天有工作，目前無處可投保職業災害保險，在新版職災保險體制下，將提供簡便加保方式，如在便利商店多媒體機台、或是勞保局網頁上就可以加保。

第四，新版職災保險將直接調高職災給付水準。官員解釋，目前職災保險因附屬在勞保之下，勞保係綜合保險，給付連動性高，且須考量制度衡平，因此職災保險各項給付水準難單獨調整提升。

職災保險單獨立法後，將直接調高職災給付水準。以勞工職災受傷為例，現行傷病給付第一年為平均月投保薪資的70%，第二年為50%，新版改為兩年均為月投保薪資70%；而醫療費用也擴大給付範圍，增加健保給付的特殊材料自付差額。

至於失能年金，目前以年資為計算基礎，年資較低者只能請領基本保障金額；新制將依失能程度按平均月投保薪資70%（完全失能）、50%（嚴重失能）及20%（部分失能）發給。遺屬年金部分則改以月投保薪資50%發給。