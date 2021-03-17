打炒房動起來？ 三建商廣告不實挨罰

隨著行政院宣示「打炒房」的方向，公平交易委員會也開始針對廣告不實建商開罰，今（17）日便針對台北市「湖美閱」、「中山凱宴」及新竹縣「晴園都心」等三建案開罰，分別向其建商裁處100萬元、200萬元及40萬元罰鍰。

公平會表示，廣銘建設於台北市內湖區所銷售的「湖美閱」建案，未經核准擅自違反圖面，搭建夾層違建、違反相關法令，帶領民眾賞閱實品屋時，足以令民眾誤解該建案可合法搭建夾層，引起產生錯誤認知或決定，因廣告不實裁處100萬元罰鍰。

另一案則是博元建設所銷售的台北市中山區「中山凱宴」建案，在廣告上宣稱「租金漲幅高達25%」，可以高投報養房，還附上直條圖圖表等，但其實是拿二戶不同戶別、不同規格的租金作比較，實際上沒有這種租金漲幅，已足以引起一般大眾產生錯誤認知或決定，處200萬元罰鍰。

第三案則是晴園建設於新竹縣竹北市興建銷售的「晴園都心」建案，公平會表示，廣告宣稱「大四房雙主臥」及「立即入住」，廣告整體予人印象為購買後可供「住宅」使用，然而該建案使用執照登載用途為「一般事務所」，未來若以「住宅」使用，可能遭罰鍰、勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀等風險

公平會表示，雖然該案建案得依相關法令，辦理變更用途為「住宅」使用，但現階段仍處分建商40萬元罰鍰。

公平會提醒，消費者購屋前應多多收集相關資料，以達購屋開心，才能住得安心，也再次叮嚀業者登載廣告時應與事實相符，以免觸法。