調查：開始遠距工作後 九成工作者回不去了

隨著疫後新常態來臨，資誠聯合會計師事務所今（17）日發布《2021希望與恐懼調查報告》(Hopes & Fears 2021)，針對全球32,517位受訪者進行調查，發現不少能夠可遠距工作的工作者中，只有不到一成願意完全回到傳統的通勤和工作環境，尤其是專業人士及辦公室工作者，更能接受在家工作。

PwC全球聯盟於今年1月26日至2月8日期間，針對來自澳洲、加拿大、中國大陸、法國、德國、印度、日本、科威特、馬來西亞、荷蘭、波蘭、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、阿拉伯聯合大公國、英國和美國等19個國家，一共針對32,517位受訪者，受訪者包括勞工、企業主、約聘勞工、學生、求職者以及正在放無薪假或暫時被資遣的勞工。

調查發現，即使疫情趨緩而各國不再封城，遠距工作仍將持續存在，在可遠距工作的勞工中，有72％的受訪者更喜歡傳統模式與遠距模式的相互混合；相對之下，只有9%的受訪者希望完全回到傳統的工作環境。

資誠表示，尤其對專業人士、辦公室勞工、企業主和自雇者來說，他們都可以運用科技來進行遠距工作；調查也發現，這個現象不限於專業工作者，43％的體力勞工和45％的半技術勞工認為，他們的工作在很多方面可以透過遠距完成。

不過遠距辦公也伴隨著隱私及資安的議題，報告指出，全球雖有44％的勞工同意讓雇主使用科技來監控他們在工作中的表現（運用感應器和可穿戴設備），但卻也另有31％持反對態度。

值得注意的是，許多受訪者並沒有允許雇主取得其個人資料，41％的受訪者表示，他們不願意讓雇主取得其個人資料(包括社群媒體資料)，只有35％的受訪者願意。

調查也發現，50％的勞工認為，他們在工作中受到歧視，導致他們錯過了職業發展或培訓，其中13％是因種族而錯過了機會，14％的勞工則是因性別歧視，且女性面對的性別歧視，是男性的兩倍，甚至研究所以上的高學歷勞工，更有可能受到歧視。