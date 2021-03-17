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經濟部褒忠、新市產業園區環評受挫 恐進二階環評

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

經濟部為解台商缺地燃眉之急，以台糖農地在中南部推出五大產業園區，其中雲林褒忠產業園區、台南新市產業園區兩案，由於開發基地皆為優良農地，今（17）日在環保署專案小組初審會議中雙雙受挫，環委認為對環境有重大影響之虞，建議應進入二階環評，後續送環評大會確認。這意味著環評期程要再拉長，平添未知數。

台商回流需地孔急，經濟部於是以台糖農地規畫五大產業園區，將分別開發為嘉義中埔、嘉義水上、雲林褒忠、台南新市、高雄岡山（北高雄）等五大產業園區，其中嘉義兩案仍需補件再審；褒忠、新市則建議進二階環評。

所謂二階環評，表示對環境有重大影響，必須完成範疇界定、辦理現地勘查及公聽會等程序，才能再將環評報告書送回環保署審查，並經過專案小組初審通過，再送環評大會確認結論。進入二階環評，代表審查將比預期更加曠日廢時，對於開發單位而言，絕對不是好消息。

環評委員指出，經過綜合考量，這兩案開發場址位於現有農地核心區域，部分屬於優良農地，而新市園區更發現環頸雉、燕鴴等保育類動物，此兩案開發對周邊農業、環境都有重大影響，對居民健康、安全也有危害風險，建議應進入二階環評。

由於經濟部推出的五大產業園區都是台糖農地，保存良田與經濟發展之爭將會持續上演。上周審查的嘉義中埔、水上兩園區，雖給予補件機會，但會中農委會直言，要經濟部評估「不可替代性」及「必要性」，難保接下來不會被要求進入二階；對於下周三（24日）接力登場的北高雄產業園區初審，也平添變數。

經濟部表示，尊重環評委員審議，至於是否縮減面積，官員表示還要帶回去討論。

新市產業園區面積約98.5公頃，預計引進食品及飼品製造業、紡織業、基本金屬製造業等，估可創造6,000名就業機會，每年創造約221億元產值；褒忠產業園區面積約99公頃，定位為農業科技機械產業聚落，估產值約126億元。

環評 農地 經濟部

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