經濟部開徵耗水費水價恐漲？水利署急滅火：絕不影響民生

耗水費開徵牽動民生水價調漲？經濟部水利署今（17）日表示，耗水費規劃不涉及民生用戶，絕不影響民生，耗水費是針對工業大用水戶徵收，與民生用水及民生水價完全無關。

水利署指出，耗水費的規劃僅針對用水超過一定水量的用水大戶開徵，關於民生水價，目前水利署的立場並沒有調整規劃，水利署與台水公司曾在內部盤點各種方案，但台水公司目前也沒有要提方案審查的打算。

根據水利署的資料顯示，以2019年資料統計每月用水量超過九萬度有256戶，一萬至九萬度有1,561戶。水利署表示，針對用水大戶徵耗水費，是希望透過機制設計，讓用水大戶多負擔一些費用，來增加水資源再利用及更省水的誘因，讓珍貴的水資源更被重視與節省。

水利署進一步指出，2016年水利法修法時，耗水費就已經入法（水利法第84條之1），這段時間全國都在抗旱大作戰，社會各界也更能體會水資源的珍貴。耗水費開徵的細部執行方案，需同時兼顧讓產業能夠真正節水，同時不影響國家發展為原則。但，由於國內產業樣態繁多，水利署已經召開60場說明會仔細徵詢意見規劃。