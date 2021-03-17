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看中國大陸十四五 中經院院長張傳章：未必像規劃的那麼好

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
中共「十四五規劃」重心是科技自主，在美國科技封鎖下尋求突破。 美聯社
中共「十四五規劃」重心是科技自主，在美國科技封鎖下尋求突破。 美聯社

針對被外界視為中國大陸經濟布局風向球的「十四五規劃」，中經院院長張傳章今（17）日指出，觀察這個政策的重點，中國大陸初期應該會放在國內大循環部分，因為中國大陸在面臨國際壓力之下，不得不轉向自己可以掌握的內需市場，其中「新基建」是非常值得注意的，它結合了5G、AI、大數據等數位經濟，很可能為新興產業帶來全新樣貌。

張傳章在今日中經院舉行的「中華財經趨勢研討會-展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢」致詞時指出，中國大陸十四五規劃以國內大循環為主體，強調國內、國際雙循環相互促進新發展的格局，但值得注意的是，2020年在面對美中貿易戰，還有全球新冠肺炎疫情蔓延，以及地緣政治加劇情形影響下，中國大陸正在經歷百年未有的大變局，在國際環境不確定性因素不斷提高下，中國大陸打算打一場持久戰。

張傳章進一步指出，美中貿易戰之後帶動全球供應鏈的統整，中國大陸為了降低外部需求的不振和先進技術依賴的影響，非常努力想要維持其產業鏈、供應鏈的穩定，尤其非常想要提升自主科技的創新能力，並希望建立完整的原料、生產和銷售的產業鏈。

不過，張傳章也指出，根據過去的觀察和了解，中國大陸經濟未必像規劃的那麼好，仍面臨非常多的挑戰和問題，特別是受到美中貿易戰和新冠肺炎疫情的衝擊，中國大陸2020年的GDP只有2.3%，可說是歷來最差的一年，其中民間消費跟投資表現也並沒有很理想。

張傳章說，中國大陸十三五期間想要推動的經濟結構轉型，至今還是無法實現 ，研判今年中國大陸的政策重點，仍會放在社會和經濟的回穩，中國大陸雖然也想追求科技的自主創新，但是技術進步需要時間，因此它的實際成效還有待長時間的檢驗和觀察。

但，可以預期，中國大陸「十四五規劃」的經濟社會發展戰略，以及拜登政府的中國政策走向，將成為未來至少四至五年影響兩岸互動模式與臺灣對中政策的關鍵背景因素。

貿易戰 疫情

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