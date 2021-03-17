串聯用電大戶與再生能源 SEMI打造全台唯一全方位平台

SEMI今（17）日表示，台灣正朝向成為「亞太綠能中心」邁進，政府已承諾達成至2025年20%的電力來自再生能源。今年初，台灣用電大戶條款啟用、碳費機制也擬納入《溫管法》，皆為實現永續發展之政策方向、力促能源轉型，未來將打造全台唯一串聯用電大戶及再生能源的全方位平台。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI擁有最完整能源產業生態圈，且是全台唯一串聯再生能源供給與需求端的平台。我們也期以三大建言，協助業者迎接能源轉型現在進行式：加速綠電供需雙方對話，提前布局綠色供應鏈韌性；綠電交易機制透明化發展；能源產業需要吸引更多人才加入，一起打造下一座護國山脈。SEMI也將持續深化與產、官、學、研多方合作，協助企業接軌國際永續進程，迎接再生能源推廣新課題。

SEMI太陽光電委員會主席暨聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞指出，太陽光電先進的技術與在地製造，在支持台灣再生能源發展上，扮演關鍵角色。政府希望2025年再生能源發電占20%的政策目標，其中有80%由太陽光電貢獻。同時，根據SEMI《太陽光電公共政策建言書》，有高達8成的民眾支持加速發展太陽光電，顯示產業擁有許多潛在機會與民意認同。SEMI太陽光電委員會也將持續完善《太陽光電公共政策建言書》，作為連結政府、產業與民間的溝通平台，全力協助政府衝刺2025年20GW太陽能建置目標，兼顧經濟發展與環保永續，創造多贏局面。