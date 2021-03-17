陸資化身台資挖人才 經濟部坦言難查

經濟部今（17）日赴立法院經濟委員會進行業務報告，民進黨立委邱議瑩質詢時提到，中資化身台灣公司挖腳台灣科技人才，經濟部如何查處？經濟部長王美花表示，陸資化身台資確實很難介入，確實查起來不是那麼容易，現階段都是由主管機關收到各界情資，再將可疑案例交由調查局來查。

邱議瑩質詢時提到，中資化身台灣公司規避投審會審查掏空台灣科技廠一直都存在，近期中國「比特大陸」來台投資智鈊科技、芯道互聯二家新創公司等挖走國內高科技人才，遭新北地檢署偵辦。過去台元科技園區也有很多家公司沒有登錄，當時也說要查核。

王美花說，陸資、外資投審會都可以查，但化身成台灣企業很難介入，經濟部是透過跨部會合作，移送過可疑案例給調查局查。

邱議瑩提議，除了跨部會合作之外，是否考慮可以找半導體業者聯防，因為業者都知道那些公司正在挖腳台灣人才，會不會比跨部會處理好？王美花說，檢舉案來自各方，但畢竟很多商業行為、秘密業界也希望由主管機關來發動，不要這樣來調查。

至於有多少可疑公司挖腳，王美花透露，據經濟部情資，目前已移送過20家左右，基本上集中在半導體相關產業，「這也是國安問題。」

民進黨立委高嘉瑜質詢時提到，竹科存在許多「掛羊頭賣狗肉」的公司，挖角台灣工程師，有些科技大廠都要求工程師在台灣工作，但是負責中國大陸業務，包括華為代理商訊威科技都有挖人才做IC設計，政府拿不出決心，台灣半導體形象恐受損

王美花說，這些都不是用外資申請，大多是台灣人所開設公司，沒有經過投審會，但是有檢舉來就會調查。

民眾黨立委高虹安表示，美中貿易戰後，大陸為了可以尋求技術自主開發，因此對於科技業挖角的情形讓人擔心，認為應該用國安角度去修法《營業秘密法》。王美花說，修法及修那些部分還在跨部會討論，但如果是針對個案去執行，是最直接的效果。

高虹安認為，智慧局曾表示，依照過去實務情況，營業秘密遭竊是要證明來自境外敵對勢力，所以很難成案，但如果我們認定把秘密交付到境外，雖然較容易成案，但就比較難訂定較高的刑度，認為應該可以依照「罪責原則」或「比例原則」來有不同刑度區分，如美國若是侵害國家法益可用「經濟間諜罪」用最高罪刑。

王美花表示，美國規定是以竊取人去區分，台灣的《營業秘密法》的刑度是十年以下，也是相當高的刑度，只是要用甚麼狀況下要去適用國家法益，這部分會繼續跨部會協調。