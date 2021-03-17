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加速未登記工廠查處 經濟部今年再交付113家優先查報

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

針對環保團體召開記者會關切農地違章工廠即報即拆執行情形，經濟部今（17）日指出，有關環團所稱檢舉500件農地工廠案件僅有7間拆除並非事實，且檢舉案件不盡然是農地工廠，而是違章建築，實際情形需經地方政府實地勘查確認後才能依法處分。

經濟部指出，每個月都會積極督促各地方政府優先查處案件狀況，2020年交付地方政府優先查報706家，已完成查處694家，其中已執行318家，包括：處停工或歇業96家、斷水電或拆除52家、拆除舊有電錶改全時智慧監控110家、專案計畫60家；2021年再交付地方政府優先查報113家，已處停工或歇業30家。

經濟部表示，將持續整理名單給地方政府列為優先查處，相關查處進度亦為工廠管理輔導會報的重點事項，加強督導並協助地方政府儘速執行。

為使土地得到保護，環境得以永續發展，經濟部強調，除持續查處違章工廠並依法執行停水、停電或拆除等行政措施外，也將從源頭管制農地用電、縮短違規查處時程，並加速停供水電等行政措施，以杜絕新增未登記工廠。

經濟部指出，工廠管理輔導法（簡稱工輔法）是對於各類未登記工廠應如何管理及輔導的處理程序規定，關於新增未登記工廠的停止供電供水、拆除，應依相關法律執行該等程序，如經地方政府實地勘查，確認屬2016年5月20日後新增「違章工廠」者，則依法先處勒令停工，拒不停工者再予以斷水斷電；若為非屬工廠的「違章建築」，則平行通報地方政府相關單位依區域計畫法第21條、都市計畫法第79條、國土計畫法第38條規定處罰，並停止供電、供水或採取其他恢復原狀的措施，都可達成不准新增的管制目的。

地方政府 經濟部 農地

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