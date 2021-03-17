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維修免責條款意見交流會 邀產官學界代表與會

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部智慧財產局與工業局在3月15日共同舉辦「維修免責條款國際立法例之意見交流會」，邀請產官學界代表共計63人與會。在交流會中，智慧局、工業局先針對全球維修免責條款的最新進展，以及各項專利申請及產業現況進行專案報告。

綜合座談時，外國駐台單位及商會、智慧財產領域工作者以維修免責條款違背政府鼓勵創新研發政策為由持反對立場，而全國工業總會及副廠件業者則希望政府能基於消費者權益及產業發展之考量導入維修免責條款。

智慧局副局長廖承威解釋，維修免責條款是指在進行維修行為時，可以免於侵權行為，該案緣起於國內一家專門製作賓士車大燈的汽車售後服務（AM ）業者被賓士提告侵權，因此判賠3,000萬元。

他舉例，國人購買車輛時若發生碰撞需要維修，大致上就選擇回到原廠維修或是找坊間維修廠，坊間維修廠所提供的非原廠零件相對原廠便宜；但因國內並無維修免責條款，因此國際車廠若針對原廠零件有設計專利，台灣維修廠用非原廠零件恐挨告侵權。

因此，許多AM業者都主張台灣應該落實維修免責條款，讓廠商在進行維修時可以免於挨告侵權。另一方面，國際車廠則認為，台灣在國際上有優良的智慧財產保護；倘若為了保護國內產業而用維修免責條款開了方便之門，將會打擊台灣智財優等生的形象，被認定為不夠保護智財權。

廖承威表示，15日出席業者包括板金、維修廠商、國際車廠代表以及專利法學者。會議中雙方仍是各持己見，AM業者較多主張應增設維修免責條款，但也有少部分機車零件業者則認為應該要保護創新技術，不應為了維修就通過侵權免責；國際廠商及學者則均反對增設維修免責條款。

廖承威表示，政府對於是否增設維修免責條款並無既定立場，認為保護國內產業及國際智慧財產形象都是同等重要，因此未來也會持續召開相關會議，讓兩方可以表達意見，再尋求共識。

智慧局表示，儘管正反兩方意見仍有分岐，然與會者對於主辦方能邀請不同利害團體充分交流意見皆表示肯定，而相關建議將做為日後評估不同利害團體利益及需求的參考。

工業局 賓士 經濟部

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