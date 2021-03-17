彰化上午停電 台電：彰林超高壓變電所設備故障

台中供電營業處匯流排故障，造成電力供應系統故障，今（17）日上午造成彰化縣26鄉鎮市、22萬戶停電。台電說明，彰林超高壓變電所第1、2號匯流排因設備故障，導致輸電線路跳脫發生停電事件。

第一時間彰化縣共9所變電所（大城、福工、二林、草湖、溪湖、芳苑、溪州、北斗、埔鹽）受影響並發生停電，包含福興工業區、芳苑工業區在內共219,958戶事故停電。

台電公司立即採取所外轉供措施，先於9時12分復電3所變電所（福工、溪州、北斗）共88,265戶，繼於11時40分起再復電草湖、二林、溪湖變電所共72,267戶，剩餘埔鹽、芳苑、大城3所變電所共59,426戶於12時10分完全復電。

台電公司本次設備故障造成民眾不便深感歉意，將針對設備維修加強巡檢以減少發生停電事故。