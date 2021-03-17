新版房地合一105年日出？ 財長蘇建榮：應該是之後

為了打炒房，財政部推出房地合一2.0修法，目前雖仍在立法院審查階段，不過外界關注日出條款如何訂定？財政部長蘇建榮今（17）日在立法院答詢時表示，要考慮許多情況，不希望造成拋售潮，實際時機還是要行政院內部討論後，由政院訂之。

國民黨立委賴士葆認為，房地合一稅的日出時間財政部「沒想清楚」，他追問，是否如媒體所寫追溯到2016年？蘇建榮說，應該是「之後」，賴士葆再追問，那有沒有可能是修法後自今年7月上路？蘇建榮則說，這也是方案之一。賴士葆則總結，所以是2016年到今年日出都有可能。

蘇建榮表示，房地合一稅修法方向相當清楚，針對短期交易者課以重稅，但日出條款還要再討論過後，才會正式定案。

民進黨立委沈發惠質詢時則認為，在正式定案之前，日出條款不宜對外說明，要整體條件到位後，再對外宣布。蘇建榮對此也表示認同。

蘇建榮表示，從房地產市場來看，房價有上漲趨勢，有部分來自實體經濟熱絡，有部分來自資金行情，去年政府推出選擇性信用管制，接下來財政部透過稅制，希望壓抑短期需求炒作，因此推出房地合一稅，延長短期交易期間，持有兩年內交易就要課45%，超過兩年、不到五年內交易則為35%。

蘇建榮表示，根據2016年房地合一稅施行經驗，對於壓抑房價達到顯著效果，對於房市發展，一方面要讓市場健全，一方面若房價泡沫化，對金融市場也會產生不良影響，更重要的是居住正義。