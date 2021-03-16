泰金2020年營收及獲利雙創新高 配息4.5元

全球家飾鑄件廠泰金-KY（6629）董事會今（16）日通過去年度財報，全年營收12.6億元，歸屬母公司稅後淨利2.24億元、年增59%，每股稅後純益6.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

董事會同時通過，每股擬配發現金股利4.5元，配發率68%，以今天收盤價71.5元計算，現金殖利率6.29%。董事會並訂4月23日為股利除息基準日，5月20日發放。

泰金2020年展現持續成長的營運動能，近年積極開發新客戶，除提升營收基礎，在產品組合上，過去主要以櫥櫃把手類占大宗，2020年開始在衛浴配件及窗飾鑄件的占比也明顯提升，多元產品組合加深成長力道，也分散風險。

此外，2020年因新冠疫情，逆勢帶動美國房地產買氣，同時在居家修繕市場也呈現強勁需求，泰金在本身客戶成長及疫情需求雙雙帶動下，營收較2019年成長將近26%，獲利更是增加約六成。

去年第4季受到新台幣、泰銖匯率快速升值，以及原料上漲影響，獲利受到部分擠壓，但毛利率仍創近三年新高。

在營運成本端方面，去年3月泰國子公司廠房發生火災，一度讓第2季產能吃緊，但團隊透過產線重新編排調整，以及適當人力調配，在6月底順利將第2季遞延的客戶訂單出清。

而公司也透過此次火災，順勢將過去較為老舊的電鍍產線做整體升級改造，去年第3季已全面生產，隨著新產線逐步順暢穩定，生產效率逐月浮現，2021年產能利用率可望大幅提升。

展望2021年，泰金持續每年新開發二家以上新客戶目標不變，加上美國房地產市場仍維持熱絡，公司從客戶端得到的產品需求反饋也持續強勁，後續將積極提升各類家飾鑄件產品比重，朝多元產品的目標發展，對今年展望正向樂觀看待。

值得注意的是，為讓股東能即時分享公司經營成果，泰金董事會也通過公司章程修正案，未來將採上下年度各一次分配盈餘，此案預計提報6月股東常會討論，最快今年下半年即可再次分享公司營運成果。