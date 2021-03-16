元太去年EPS 3.18元 獲利創近9年新高

電子紙大廠元太（8069）今（16）日公告去年財報，稅後純益達36億元，年增17%，為近9年新高，每股純益3.18元。元太董事會今日也決議，將配發2.7元現金股利，配息率約85%，並在新竹廠進行FPL H3、H4號線生產擴廠計畫以擴充產能。

元太去年因為疫情使宅經濟發燒，電子紙閱讀器銷售暢旺，電子紙貨架標籤需求也大增，帶動全年營收達到153.6億元，年增13%；稅後純益36億元，年增17%；每股純益3.18元，高於前年的2.72元。

元太為了迎接電子紙市場快速成長的商機，近期持續擴充產能，去年完成中國揚州印刷式彩色電子紙模組廠擴充十倍產能，並規劃在今年年中完成美國波士頓材料廠擴產，董事會也在去年陸續通過新竹廠3條Microcup FPL產線擴產計畫。

元太董事會今日再度通過擴產計畫案，將在新竹廠進行FPL H3、H4號線生產擴廠計畫，以擴充產能。

元太也將於本周四（18日）舉行線上法說會，說明去年度財報與近期展望。