檢討水價 水利署：台灣水價便宜、樂見合理化

台灣近期旱情不斷，大家再度檢討國內水價合理性。水利署今（16）日召開「水情與水資源長期策略」，水利署副署長王藝峰會後受訪表示，水利署一向認為台灣水價便宜，樂意水價朝向合理化，由台水公司提出方案後由水利署依照《水利法》審查。

水利署長賴建信說，過去在乾旱時期都有討論，因為涉及議題、民眾很多，上次調整水價是1990年，水利署盼以照顧民生為主。

針對耗水費部分，賴建信表示，水利署開過60場座談會，發現全國1個月用水量超過9萬噸的用水大戶，占我們自來水供水體系一天供水量1168萬噸的近三成，因此希望這些人節約用水，但產業用水狀況不同，因此才會盼評估出較細膩的方案再釋出。

媒體提問，細部政策占無法公布，那從水利法2016年修法至今5年是否有擬訂政策方向。賴建信表示，耗水費課徵方向包括，用水量較大的用水大戶與較少的將會有區別；高科技產業與傳統產業也會有區別，以及緩衝期的事的設計。

經濟部長王美花去年12月於立法院表示，今年將會擬定子法，對於何時上路無時程，近期也再度強調耗水費何時開徵「無時間表」。對此，賴建信今日表示，目前開過多場會議，近期將慢慢收斂；至於媒體追問是否會以今年上路為目標，賴建信回應，「我們盡量。」

王藝峰報告時指出，去年為57年來首次無颱風侵台挹注降雨，水庫集水區平均降雨量較歷年平均少1,000毫米，凸顯水情吃緊。水利署，從去年7月就開始提前應變，10月14日則成立旱災中央災害應變中心，迄今召開相關會議共 32 次。

另外，旱災中央災害應變中心近期也針對缺水較嚴重的「橙燈區」實施出水管控、區域調度北水南送或南水北送、工業及民生節水等，已調度節水達8億噸。

對於後續陸續完成工程，水利署表示，各項前瞻水資源建設工作持續推動中，如南投鳥嘴潭人工湖第一階段、雲林濁水溪及苗栗通霄溪伏流水都將陸續完工，可增加常態供水9.3萬噸及備援供水3萬噸；其他如曾文南化聯通管113年完成後將增加備援水量每日80萬噸、山上淨水廠改善112年完成後增加每日10萬噸備援水量等。

對於中部地區水情吃緊，是否將會優先進入紅燈區，水利署長賴建信表示，旱災應變中心將會持續根據中央氣象局所提供氣象資料做綜合評估。