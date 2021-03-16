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國衛院抗癌藥物傳輸系統 獲美FDA核准進行臨床

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國家衛生研究院15日公布，該院生技與藥物研究所新藥研發團隊，在經濟部技術處科技專案支持下，研發小分子抗癌藥物傳輸系統DBPR115，去年12月15日向美國食品藥物管理局（FDA）提出試驗中新藥（IND）申請，已於1月15日獲准進行一期臨床試驗，為國內第一個本土研發抗癌藥物傳輸系統的具體成功案例。

國衛院表示，DBPR115小分子抗癌藥物，適合國內以小分子藥物為主的產業特性，且為市場首見（first-in-class）新藥，是帶領國內小分子藥物產業邁向全新藥物開發的關鍵技術之一。這項藥物與市售的藥物CPT-11相比，僅需20%用藥量，即可達到數倍對大腸直腸及胰臟腫瘤生長之抑制效果。

國衛院說明，這項技術是本土首例以小分子擔任導彈頭的標靶性抗癌化合物，其以小分子胺化合物結合市售的抗腫瘤藥物，達到傳遞及集中抗癌藥物至腫瘤組織的功能，增加腫瘤中抗癌藥物的濃度，提升藥效且降低副作用。

此小分子胺藥物傳輸系統除了具備上述之特性外，還可增強所攜帶的藥物的辨識之信號，亦倍增傳輸系統找尋信號的能力，使治療效果更好。

國衛院解釋，相較於大分子的傳輸系統，小分子胺化合物製程穩定，且造成免疫反應的機率小，相對於生物製劑的優勢更多，限制條件更少。

綜合以上優點，國衛院生技與藥物研究所新藥研發團隊，於技術移轉後，共同推動研發成果產業化，並由廠商承接後續新藥開發工作。

腫瘤 生技

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