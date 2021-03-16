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無薪假微升至4,175人 運輸倉儲、旅行社占近半
勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有403家，4,175人實施無薪假，其中運輸倉儲、旅行社占實施人數約占五成，增加情勢較其他行業明顯，反映新冠肺炎疫情、邊境管制之衝擊。
勞動部指出，今日公布實施無薪假家數計403家，實施人數4,175人，較上一期增加36家，人數增加591人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。
若進一步觀察各業別，本期無薪假增加主要在運輸及倉儲業、及支援服務業（含旅行社）。統計指出，目前運輸及倉儲業有39家、1,373人實施無薪假，較上期增加6家、377人。支授服務業目前則有110家、775人實施無薪假，較上期增12家、98人。
至於批發及零售業目前則有111家、728人實施無薪假，較上一期增加6家、37人。
本期製造業無薪假情勢亦呈略增，以金屬機電業增加最多。勞動部統計指出，製造業目前有72家、889人實施無薪假，較上期增加7家、65人。其中，金屬機電業目前有33家、259人實施無薪假，較上一期增加6家、63人。
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