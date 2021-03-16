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本土化漂亮成績！雲林離岸風場 首批水下基礎轉接段出港

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
由wpd達德能源所開發的允能雲林離岸風場，第一批水下基礎轉接段 (TP, transition piece) 近日出港、準備進行吊裝作業，而此為首批本土製造的轉接段，意義重大。 圖／wpd達德能源提供
由wpd達德能源所開發的允能雲林離岸風場，第一批水下基礎轉接段 (TP, transition piece) 近日出港、準備進行吊裝作業，而此為首批本土製造的轉接段，意義重大。 圖／wpd達德能源提供

台灣離岸風電今年將進入工程年，由wpd達德能源所開發的允能雲林離岸風場，第一批水下基礎轉接段 (TP, transition piece) 近日出港、準備進行吊裝作業，而此為首批本土製造的轉接段，意義重大。

達德能源集團營運長歐貝合信 (Achim Berge Olsen) 表示，雲林離岸風場目前已完成三座水下基礎打樁工程，並將於本周吊裝首批轉接段。此批轉接段由本土廠商俊鼎機械所承製，對台灣離岸風電產業本土化具有重要意義，達德對這次合作非常滿意，也對風電國產化的未來深具信心。

俊鼎機械董事長譚雲鵬感性形容，目送轉接段出港彷彿看到養育多時的女兒嫁人，俊鼎對於能為供電做出貢獻、交出首批Made in Taiwan的轉接段感到非常驕傲。

高雄港港務長蘇建榮則指出，台灣的能源轉型不僅止於提供多元電力，更代表本土能源產業逐漸成形。

本土化漂亮成績單！雲林離岸風場首批水下基礎轉接段出港。 圖／wpd達德能源提供
本土化漂亮成績單！雲林離岸風場首批水下基礎轉接段出港。 圖／wpd達德能源提供

離岸風電 供電

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