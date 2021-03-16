重稅打炒房無效？四大原因告訴你房價將「先蹲後跳」

選在房市329檔期前，行政院拍版「房地合一稅2.0」，持有屋房、土地兩年內出售將課徵45%重稅；二至五年內出售，課徵稅率亦達35％；超過五年，未逾10年者，稅率為20％；超過10年者稅率15％。引起市場一陣恐慌。

3月11日，行政院拍版房地合一稅2.0，將「短期持有」的定義由兩年內延長為五年內。行政院重手打房，還未通過立院修法，威力已如核彈引爆，引起市場一陣恐慌。

不少房市銷售熱點，例如台南、台中，已傳出拋售逃命潮。一位業界人士形容，「不少人是剛上車，就搶著下車，就怕動作慢了，下不了車。」

「跟2015年房地合一稅上路前一樣，逃命潮過後，2016年台灣房市瞬間急凍，成交量大幅萎縮，但房價卻聞風不動。」一位房仲業者回憶當時。

3月11日當天晚上，一場建商聚會上，針對政府重稅打房，一位建商直言，「房價早已無下修空間！」這位建商解釋，這次房價上漲，主因土地漲、工資漲、鋼筋水泥等原物料也漲，萬物皆漲，才推升房價。

「好笑的是，土地漲翻天，政府還是元兇，不少重劃區土地標售案標出天價，政府是最大的地主。」另一位建商嘆氣道。

吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮則直批，去年底政府各部會包括央行丶內政部開始打炒房至今，政府宣稱打炒房奏效，財務部也在民代質詢壓力下「拿香跟拜」，提出房地合一稅2.0修法。

對於重稅打房，李同榮直言，政府並未對症下藥，市場將「先蹲後跳」。短期因買盤觀望縮手，受到衝擊，長期而言，仍會持續推升。李同榮分析四大原因：

一、政府過度解讀「打炒房成效」

金管會公布今年1月底建築貸款餘額為新台幣2兆8318億元，月增407億元，比起去年12月一口氣大增逾500億元相對減少。因此，官方過度解讀為打炒房成效，其實主要原因是季節性變動因素，過年期間增幅減少是必然。

從成屋交易量來看，雖相較12月丶1月都呈現萎縮；但相較去年同期，卻大幅成長18%，市場價量齊揚，政府的「打炒房政策」，對成屋市場衝擊有限。

二、沒打中核心：「炒地」比「炒房」嚴重

李同榮表示，目前成屋交易已是剛性市場，這波房市炒作，問題在於大咖炒土地，小咖炒預售紅單。

預售屋紅單炒作現象已逐漸收斂，但對於「政府不打炒地只打炒房？」李同榮表示，原因有二，一是政府國有土地與市有土地標售與重劃，都是地價不斷上漲的幫兇，政府如何自宮？再者，打炒地將擋不了財團與利益團體的龐大壓力，兩難下，政府只好避重就輕，選擇已施行的房地合一稅2.0修法。

李同榮呼籲，對大咖炒地，必須有對策，否則，再怎樣打房，房價都易漲難跌。

三、重稅打房，跌時助跌，漲時助漲

李同榮舉2014年的北市囤房稅，與2016年的房地合一稅為例。

他指出，片面加重稅制調控房市，在下降趨勢中，跌時會助跌；但若在上升趨勢中加重稅制，就會造成助漲現象，而目前的市場處上升趨勢，加重稅制只會助漲。

李同榮解釋，若以全台平均總價1100萬為例，過去兩年漲幅約20%、增值約220萬，扣除成本（包括佣金裝璜）後實值獲利約180萬。

房地合一稅以35%計算，應課利得稅63萬，稅金比率占總價（1100萬）約5.8%，因此屋主可能轉嫁到房價上、順勢再多漲5％，在房市暢旺時形成助漲現象。相對地，若在房市回檔、下跌趨勢時加稅，不但無法轉嫁，反而會產生拋售助跌現象。

四、關鍵是資金洪水，擋都擋不住！

房市在資金多丶利率低丶建築相關產業通貨膨脹、經濟成長動力等因素簇擁下，才是這波房價上揚主因，政府「不疏洪只圍堵」，將抵擋不了資金洪流的破口，「稅制打房註定失敗！」

李同榮痛陳，房子是用來住的，是生活基本需求，不是用來炒的，而房價是市場機制的產物，也不是用來打的。政府誤把囤房稅與房地合一稅攬功為打房奏效，為何不探討2014囤房稅與2016的房地合一稅制下，全台房價仍然持續上漲？

「難道是官學界認為稅率不夠重？」「難道房市政策窮到只剩房地合一稅2.0？」李同榮表示，官學界一直忽略市場基本面與景氣變動因素，若硬是要把房價打下來，恐將適得其反。

（作者／林鳳琪 本文出自2021.3.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）