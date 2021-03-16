彭博ETF統計：美股再創新高 資金擁抱美國股票型資產

美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困法案，OECD上調今年美國經濟成長率預估至6.5%，歐洲央行將加速購債以壓抑殖利率彈升，激勵全球股市反彈，道瓊及史坦普500指數再締新猷。依據彭博資訊統計，截至2021/3/12過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入416億美元，其中主要流入美國及全球股票型ETF，近週資金分別淨流入243億及78.1億美元，新興市場、中國、亞太及歐洲近週資金分別淨流入27.9億、26億、9.3億及7.1億美元，東歐亦有小幅資金淨流入0.2億，而日本及拉美股票型ETF近週則遭資金淨流出1.6億及0.02億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國已正式通過1.9兆美元紓困法案，其中1,400美元支票已開始寄發，參考前兩次紓困計畫實施經驗，除了消費之外，許多民眾選擇將紓困金投入股市，可留意本次潛在資金買盤是否能發揮撐盤效果。此外，短線關注3/16~17聯準會利率會後利率點陣圖及鮑爾主席記者會談話能否緩解債市緊繃情緒，若美債殖利率持續彈升，仍將造成評價面較昂貴的股票修正壓力，價值循環類股將延續強勢，反之，若美債殖利率能在1.5~1.6%回穩，預期盤面將以類股輪動格局取代進一步修正。整體而言，預期第二季全球景氣回升將抵銷通膨及利率走揚的擔憂，有利股市震盪走堅，然迎向經濟重啟、通膨及利率走升環境，資金將在不同產業與區域間輪動，為了避免陷入抓龜走鱉、追高殺低的遺憾，建議投資人透過廣納不同風格與區域的美國與新興市場資產，網羅後疫情時代下的多元機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，疫苗施打並不意謂生技醫療產業的投資行情將隨著疫情緩解而結束，疫情讓各國體認到生技醫療產業的重要性，唯有透過公私部門合作並持續重視生技醫療產業研發創新方能應對下一次潛在危機。根據統計，美國食品藥物管理局(FDA) 2020年核准上市的藥物達53種，僅次於2018 年創紀錄的59種，顯示即使面臨疫情衝擊，新藥研發利多依舊充沛。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，看好新興市場科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較好的獲利成長動能，著眼整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價水準，有望吸引中長線資金回流。本基金採取股債靈活配置策略，股票側重於中國、南韓、台灣、印度等較具競爭力的亞洲國家，並以擁有領先技術的科技產業與享有人口優勢內需題材的消費產業為主，同時搭配較高殖利率水準的當地政府債市佈局。