不是蘇揆！台企銀董座黃博怡請辭 曾先和「他」溝通

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

公股金融機構高層人事近來頻傳異動，15日台企銀（2834）董事長黃博怡突然請辭，再度引發震撼。由於黃博怡是總統府資政、台灣智庫與國家級投資公司台杉投資管顧董事長吳榮義的學生，因此黃博怡請辭和監察委員葉宜津的弟弟--第一金（2892）旗下第一金證券原任董事長葉光章「被請辭」，是這波公股人事異動最令人意外的兩位男主角。

黃博怡在財政部公布請辭訊息後受訪表示，他在向財政部提出辭呈之前，是有和恩師（吳榮義）談過，希望能思考一下自己日後還能對台灣經濟發展做出何種貢獻，老師也了解他請辭的想法。至於是否曾和行政院長蘇貞昌溝通？黃博怡則是表示，依照行政倫理，他是向財政部請辭，再由財政部上報行政院，他並沒有向蘇揆報告。外界有傳此番人事異動，恐與民進黨內部複雜的政治生態與派系相關，黃博怡則是表示，台企銀今年股東會將改選換屆，他無意續任下屆董座，現在請辭他認為是比較負責任的做法。

黃博怡雖然認為自己在台企銀階段性任務完成，但是他推動中前往桃園青埔購地自建多功能大樓案，還沒有完成評估、提交董事會討論，會不會擔心他離開後，此案即作罷？黃博怡則是表示，他相信這個規劃案，是符合台企銀政策性中小企業專業銀行定位，以及未來發展策略的，所以他不認為台企銀日後會不做這個計畫，也沒必要停掉。

針對請辭理由為「生涯規劃」，他表示，他希望先沉澱一下，思考自己還可為台灣經濟做何貢獻，但可以肯定的是，「未來一定會有比較多時間陪伴家人」，而且過去他是工作狂，一直希望學習怎麼過退休生活，辭職後就可以好好過退休生活。至於黃博怡重用的幾位分屬稽核、徵信與資訊的幕僚幹部，提前在上周五（12日）就請辭，並且是即日生效，是否表示會追隨黃博怡轉戰未來可能的新舞台？他則是表示，沒必要做此聯想。

台企銀 財政部 第一金證券

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聯合報黑白集／通過公投奈我何

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