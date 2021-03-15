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核廢場址進度緩慢 立委質疑罰不怕？

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
原能會主任委員謝曉星稱，若台電於今年完成低放處置場選址，將不會影響計畫時程。（Photo by 國會無雙 on Wikimedia under CC 4.0）
原能會主任委員謝曉星稱，若台電於今年完成低放處置場選址，將不會影響計畫時程。（Photo by 國會無雙 on Wikimedia under CC 4.0）

鑑於台電遲遲無法完成低放射性廢棄物處置場所選址，台灣民眾黨立委高虹安質疑台電無法如期於2025完工，行政院原子能委員會主任委員謝曉星15日於立委質詢時表示，目前原能會已按年罰款，也會繼續督促台電完成相關核廢料處置措施，也相信台電能在2025前完成建設。

謝曉星提到，目前台電反應無法找到低放射性廢棄物處置場所，因此已採用替代方案，採用中期暫時儲存的形式，然而高虹安指出，以台電每年5,000億的營收及《放射性廢棄物最終處既計畫替代／應變方案》中的設施開發經費602億，加上核能發電後端營運基金，每年罰款3,000至5,000萬，台電根本不放在眼裡，仍舊會繼續拖延工期。

謝曉星回應表示，目前低放處置場很難找到，但已有相關規劃，預計3年場址、5年興建、4年搬遷，即台電須於未來5年內完成低放處置場建設。

高虹安再追問，《低放廢棄物最終處置計畫》最新專案中，2021年已是專案第5年，應在「建造執照申請」階段，但目前仍卡在第2年的「投資可行性報告」、「政府許可」、「土地取得」，質疑未來3年無法達成專案目標。

對此謝曉星重申，低放廢棄物處置最大的困難在於選址，只要在今年找到場址，台電必能如期在8年後完成專案目標，在2025年完成低費處置場建設工作。

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台電 廢棄物 高虹安

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