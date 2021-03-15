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全球經濟一片大好？國發會：全球債務、金融風險攀升

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

後新冠肺炎疫情時代，疫苗問世，各界預期今年全球經濟從衰退走向復甦。國發會今（15）日指出，今年經濟風險仍高，面臨疫情短期難平息、美中衝突長期化、全球債務攀升與金融風險升高、以及不均衡復甦等四大風險。

立法院經濟委員會今日邀請國發會主委龔明鑫進行業務報告，國發會在書面報告中指出，目前全球經濟風險仍高。首先是疫情短期內難平息，全球疫苗需求遠大於供給，分配與施打時程不及病毒變異及傳播速度，經濟前景不確定性仍高。

其次是美中衝突長期化。國發會表示，短期內美國不會取消已實施的制裁措施，將促使全球供應鏈朝美中兩大陣營脫鉤方向發展，對企業投資與布局，產生影響。

第三是全球債務攀升與金融風險升高。國發會指出，各國因應疫情推出各項緊急紓困方案，致使政府債務加速累積，加上寬鬆貨幣政策注入大量流動性，助長泡沫與金融市場風險，增添經濟復甦的不確定性。

第四是不均衡復甦。國發會表示，倘若疫情蔓延時間拉長，恐造成生產力與潛在產出下滑，對不同產業與社會階層造成不同程度影響，尤其是仰賴社交接觸的勞力密集型服務業嚴重萎縮，呈現不均衡復甦態勢。

國發會 疫情 債務

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