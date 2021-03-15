經濟成長率有望超過5%？ 國發會點出兩大前提
國發會主委龔明鑫今（15）日在立法院表示，只有在全球疫情獲得全面控制，開放邊境移動，全球需求大增，我國今年經濟成長率才有機會超過5%。
立法院經濟委員會今日邀龔明鑫進行業務報告並詢答。國民黨籍立委曾銘宗質詢，主計總處2月預測今(2021)全年經濟成長率為4.64%，曾銘宗質詢，是否做得到？有沒有可能超過5%？
龔明鑫回應，今年全年經濟成長率為4.64%，是有機會達成，主因是全球經濟可望從疫情造成嚴重衰退中逐漸復甦，多國陸續施打疫苗，主要經濟體的經濟刺激方案持續執行，消費、投資信心與商品貿易動能都漸漸恢復，主要國際機構預測今年全球經濟成長率可達4%以上，近期國內外機構預測台灣今年經濟成長率介於4%至5.9%。
龔明鑫表示，只有在全球疫情獲得全面控制，開放邊境移動，全球需求大增，我國今年經濟成長率才有機會超過5%。
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