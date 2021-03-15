景氣過熱？國發會：要先看物價升幅

國內景氣燈號距離代表過熱的紅燈，僅一步之遙。國發會主委龔明鑫今（15）日在立法院表示，2月景氣燈號有機會亮紅燈。他並表示，但若今年6月以後仍繼續亮紅燈，則要擔憂景氣有過熱疑慮，首要關注的是物價是否快速攀升。

龔明鑫強調，目前我經濟具有基本面，再加上去年低基期效應，所以無過熱現象；但若今年6月以後，景氣燈號仍繼續亮紅燈，則要擔憂有過熱疑慮。

立法院經濟委員會今日邀龔明鑫進行業務報告並詢答。國民黨籍立委曾銘宗質詢，今年1月景氣燈號亮出代表景氣疑趨熱的「黃紅燈」，景氣綜合判斷分數來到37分，距紅燈只差1分，他大膽預測，2月就會亮紅燈，他並質詢，「景氣是否過熱？」

對此，龔明鑫回應，目前初步來說，2月有機會亮「紅燈」。以往，景氣燈號亮「紅燈」，若基本面不夠好，就會有泡沫情況，就可能出現景氣過熱情形。但台灣經濟目前基本面不錯，此外還有去年低基期效應，應等到經濟慢慢回歸正常，較能正確判斷景氣是否過熱。

去年受到新冠肺炎疫情衝擊，我國景氣於去年初一度急凍，直至去年6月防疫成果佳，景氣及經濟成長表現轉好，低基期效應不再。因此，龔明鑫說，等到今年6月過後，景氣燈號仍出現紅燈，就要特別關注。龔明鑫並點名，景氣是否過熱，首要觀察指標就是物價有沒有明顯增長。