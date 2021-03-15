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商總許舒博提四解方救紙箱 盼政府與勞工、全民共努力

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全國商業總會今（15）日表示，天氣漸暖，台灣水果、花卉旺季正來臨，面對紙箱缺貨危機，商總旗下公會急跳腳，害怕「空有訂單，卻無箱可裝」，商總理事長許舒博祭出一連串四行動，要來搶救紙箱大作戰。

許舒博表示，受到新冠疫情影響，今年出現嚴重缺櫃及運費飆升現象，導致國外相關原物料行情大漲，工業用紙需求尤甚，紙箱價格從年初起平均上漲5%~10%，到現在已經漲到15%，對花卉或是水果來說，都是整批裝箱出貨，一次出貨都好幾百個紙箱，總成本加起來就增加非常多。

許舒博表示，水果和花卉是有保存期限的，講求新鮮，而且如果沒有紙箱，或延遲才有紙箱，無法如期外銷出貨，不但喪失誠信，保存期限對銷售不利，訂單也會很快轉到其他國家，對台灣長遠外銷是很傷的。

許舒博認為，疫情改變了經濟消費型態，宅經濟噴發，讓紙箱變得更加珍貴難求。根據台灣區造紙工業同業公會產銷統計表，紙箱用紙今年1月份內銷量年增18%、外銷量年減20.5%。經濟部統計處資料顯示，2020年電子購物及郵購業營業額約2,411億元，年增率16.09%，今年1月營業額239億元，年增28.14%，後勢持續看漲。

為了幫商總旗下的百工百業解決缺箱問題，商總將祭出一連串四行動，從短期到長期方案，要從根本解決產業問題。四大需求如下：

一、商總首先於3月9日發函經濟部工業局，要求調整工業用紙供貨比例，既然台灣外銷量已減少，就將原本供應外銷的紙板，先移給國內使用，解決業者的燃眉之急。

二、商總9日同時行文給勞動部，要求比照口罩國家隊，得依勞基法第32條第4項、第40條，放寬加班工時，並將紙器業者列入勞基法第36條第4項行業別，得於每7日之週期內調整例假。

三、許舒博進一步呼籲，鼓勵全民做好紙箱回收，將家中不要用的紙箱，送給社區專做回收的弱勢族群，提高紙箱回收率，就能降低回收價格，大家不僅做環保、做公益，還能救經濟，好處多多。

四、紙器業為傳統勞力密集型製造業，工作繁重，工廠大多是年齡50-60歲的中年員工，沒有年輕人願意投入，要長遠解決缺箱問題，建議經濟部工業局要將紙器業外勞申請比例提高到「3K5級制」的A+級（35%），才能讓產業未來不斷鏈。

許舒博認為，解決缺箱問題，可比照疫情期間口罩管制，從「調節紙板供應，停止外銷轉內銷」、「放寬加班工時」、「回收紙箱做公益」，到「增加外勞比例」四管齊下，要請政府、勞工、全民一起來幫忙，搶救紙箱就等於搶救台灣經濟，未來不只宅經濟噴發，是百工百業都噴發。

許舒博 外銷

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