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中部水情5月亮紅燈？ 水利署提五策略超前部署

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
圖為中部日月潭水位指標的九頭蛙。 聯合報系資料照片／記者黃宏璣攝影
圖為中部日月潭水位指標的九頭蛙。 聯合報系資料照片／記者黃宏璣攝影

面對嚴峻的水情，經濟部長王美花今（15）日表示，經濟部會持續盤點新水源或增加調度，並與地方政府密切溝通，水利署也將於明（16）日下午召開記者會，特別說明水情與水資源長期策略。

另，針對有媒體報導，若梅雨無法替中部水庫帶來進帳，中部水情恐將在5月亮紅燈，採分區供水。

對此，水利署則回應表示，關於台中抗旱，水利署已超前佈署，並提出五大策略。

包括：水利署依各地水情及水文特性，協同地方政府超前佈署抗旱作為。目前推動全台抗旱地下水井導入自來水系統供應，以台中地區最多，有58口供水13.75萬噸，超過新竹17口供水3萬噸。

同時，透過自來水夜間減壓供水、產業大用水戶節水11%、非產業大用水戶節水20%等節水措施積極落實，有效減少用水約每日二萬噸以上，累計節水總量約1,300萬噸。

第三策略，則是水利署正積極推動台中市水湳、福田及豐原水資源回收中心再生水積極推動，預計2023年以後陸續產水，每日約七萬噸，另鳥嘴潭人工湖工程水利署持續趕工，預計2021年底通水，至2023年增加供水至最大每日25萬噸。

策略四是RO移動式淨水設備屬緊急彈形支援設備，將機動彈性調度支援台中等橙燈地區，未來更依地方政府支援緊急增加採購，

策略五，則是關於各地水情，旱災中央災害應變中心會密切掌握，燈號及節水抗旱措施均視需要，滾動檢討。

水利署 抗旱

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