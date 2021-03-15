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國發會主委龔明鑫：2月景氣燈號有機會亮紅燈

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會主委龔明鑫（左）今天在立法院經委會答覆國民黨立委曾銘宗（右）的質詢時，表示2月景氣燈號有機會亮紅燈。圖／取自立法院轉播系統網站
國發會主委龔明鑫（左）今天在立法院經委會答覆國民黨立委曾銘宗（右）的質詢時，表示2月景氣燈號有機會亮紅燈。圖／取自立法院轉播系統網站

國發會預計26日公布2月的景氣燈號，國發會主委龔明鑫今天表示，2月燈號有機會亮出代表景氣熱絡的紅燈，但他也提醒，去年6月之後情況好轉，如果今年6月之後還亮紅燈就要特別關注，首先要關心的是物價是否明顯快速增長。

立法院經濟委員會今天邀請龔明鑫進行業務報告，國民黨立委曾銘宗質詢指出，主計處預估今年經濟成長率4.64%是否合理？龔明鑫說，看起來有機會達到，因為從去年12月到今年1、2月的數據都比原先預估好，看起來全世界出口需求成長，加上去年基期低，看起來有機會。

至於什麼情況下，可能超過5%？龔明鑫表示，全世界的經濟狀況比原估樂觀很多，且過了年中後疫情受控程度穩定，跨境活動很快恢復，那就有機會。但是否可能低於4%？龔說，從目前相關數據來看， 超過4%的機率滿大的。

曾銘宗追問，1月景氣燈號亮出黃紅燈，綜合判斷分數37分，只差1分就可亮紅燈，2月是否會亮紅燈？龔明鑫則說，初步看來有機會亮紅燈。他表示，過去亮紅燈會擔心過熱，但過熱有幾種情形，例如是否基本面不好產生的泡沫化化現象，但目前來看基本面不錯，另一個很大原因是和低基期有關，而低基期的現象若能慢慢恢復正常，比較能夠精確判斷。

龔明鑫指出，去年6月之後情況就比較好，如果過了低基期的6月還亮紅燈，就要特別關注，首先要關心的是物價是否明顯快速增長，另外國發會也會關注其他幾個指標的變化。

針對國內高達3.17兆元的超額儲蓄問題，龔明鑫說，政府一直希望引導這些過剩資金到對國家長期發展有幫助的地方，就國發會來講，設置國家融資保證機制就是希望將資金導入國家重大建設，對國家長期發展比較有利，不希望引導到資產性或房地產去炒作。

龔明鑫 景氣燈號

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