打造下個護國神山 國發會：以投資協助太空產業發展

行政院已通過《太空發展法》草案，立委關切未來我國太空產業發展，要求國發會要以「國家融資保證」機制，協助太空產業發展。國發會主委龔明鑫今（15）日表示，太空產業屬早期發展，國發基金會以投資為主要協助方式。

立法院經濟委員會邀請龔明鑫進行業務報告並接受質詢。民進黨籍立委鍾佳濱質詢表示，亞太國家都積極搶進太空產業，預算都是台灣3至6倍之多；他問龔明鑫：「台灣要不要發展太空產業？」他表示，國發基金過去在打造護國神山台積電（2330）出力甚多，「太空產業可以運用國家融資保證機制？」

龔明鑫回答，政府一定要發展太空產業。太空產業屬前端、早期產業，國發基金應會以「投資」主要協助方式。

民進黨籍立委蔡易餘質詢，如何防止中國大陸惡意挖角？蔡易餘並要求國發會將要保護的技術訂出來，「寧可錯殺，也不要放過」。

龔明鑫表示，從執行面來看，有兩方面作法。一是中方會先在台成立公司大舉挖角，檢調將會持續關注；二是若是我方勞工因個人因素赴中國大陸工作，營業秘密保障則要加強。

龔明鑫並表示，目前美國或國際公約明訂要保護的技術，台灣都會跟進、遵守；是否還要進一步強化，則須與科技部、經濟部等部會，進行跨部會討論。