緬甸暴動抗爭波及台商 經濟部：目前沒有人員傷亡
緬甸昨天（周日）爆發造成至少39人喪命的多起抗爭行動中，以在仰光蘭大亞（Hlaingthaya）工業區的鎮壓最為慘烈。當地的陸資工廠遭人縱火，顯然是衝著北京當局視為軍政府的支持者而來，連台資工廠也遭波及。對此，經濟部投資處今（15）日表示，目前遭潑及的台資工廠沒有人員傷亡，台灣的幹部也都順利被接駁到市區。
經濟部長王美花表示，台資工廠遭波及一事，當地駐外單位已第一時間掌握並且快速因應，以確保台商安全，並提供交通工具、旅館，也通報當地治安單位。
經濟部投資處經濟參事謝秀萍表示，已特別提醒緬甸當地台商加強識別，以避免被誤認為陸資工廠，並要台商們提高警覺，目前則暫時還沒有撤僑計畫。根據駐外單位統計，目前在緬甸的台商約有250家。
由於不滿北京默認緬甸軍政府，緬甸周日發生多起抗爭行動，抗議者鎖定陸資工廠洩恨，根據媒體報導，起火的工廠其中一家是中國人投資的Global Fashion，還有一家是台灣人投資的製鞋廠昌億鞋業（Tsang Yih）。據該公司官網，昌億創立於2014年，替愛迪達生產高級運動鞋。
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