景氣指標飆高恐泡沫化？ 龔明鑫：現在看起來是健康的
景氣指標與燈號愈來愈高，有些人開始擔心會不會有泡沫化現象？對此，國發會主委龔明鑫今（15）日出席立法院經濟委員會進行業務報告，他在會前受訪指出，現在看起來是健康的，不至於有泡沫化現象。
龔明鑫表示，主計總處將今年GDP上修至4.64%，現在看起來無論民間的消費信心，或投資信心指數，都維持非常好，而且去年台灣的經濟成長率已是全球最好的，預估今年應會比去年更好。
但，外界質疑觀光、旅館業還是不好，對此，龔明鑫表示，受到跨境交通影響，觀光、旅遊業確實會有一些影響，而去年同樣受到景氣衝擊，那些比較傳統的產業，從去年12月到今年1月，不管是訂單或實質出口，則都較前年同一期大幅成長了。
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