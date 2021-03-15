台塑願幫忙蓋天然氣接收站 龔明鑫：是二回事 但是好事

第三天然氣接收站興建引發藻礁公投風暴，現在傳出台塑（1301）集團總裁王文淵已正面回應蔡政府，將加速在雲林麥寮興建天然氣接收站，同時經濟部也動起來與台塑集團協調。對此，國發會主委龔明鑫今（15）日在立法院經濟委員會接受媒體訪問時表示，「這是二回事，但是是好事」，因為多一處的天然氣接收站，對國家能源轉型有很大幫助。

龔明鑫表示，在雲林麥寮興建天然氣接收站，並不是大潭三接的替代方案，而且天然氣接收站的興建，還有區域電網安全上的問題，北、中、南都需要有天然氣接收站。

依據國家能源轉型計畫，天然氣佔比預計在2025年達到50%，安全存量也會從七天，增加到14天，龔明鑫表示，屆時如果即便是連續二個颱風影響台灣，供電也不會受到影響。

龔明鑫強調，台塑集團在雲林麥寮興建天然氣接收站，不是桃園大潭觀塘工業園區中油第三天然氣接收站的替代方案，但是是好的方向，也有在進行了，據他了解，台塑集團計畫將麥寮天然氣接收站環評申請時間點提前至今年底。