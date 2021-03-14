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生華科新冠新藥通過DMC審查　將加速臨床治療

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

生華科（6492）治療新冠肺炎新藥Silmitasertib（CX-4945）在臨床取得正向成果。生華科表示，在美國Banner Health醫療機構進行中的新冠肺炎二期重症人體臨床試驗，首批收治病患的臨床數據結果，已經於本月11日獲得外部獨立臨床數據監查委員會（Data Monitoring Committee，DMC）委員一致通過完成審查。

生華科總經理宋台生指出，在毋須修改任何臨床試驗設計下，可持續進行新冠肺炎重症患者收案。此臨床試驗目標在下一季完成，如有顯著療效改善的數據分析結果，將有利加速國際授權的發生。

宋台生表示，這次送交DMC審查的首批新冠重症患者臨床數據，獲得DMC的5位審查委員一致通過，臨床試驗不需要調整可繼續收治患者，同時也已經加開位在同一州的圖森市醫學中心（BUMCT）為第二個臨床中心，目前已啟動病人篩選流程可望加速臨床進程，力拼在未來三個月完成收案。

生華科新藥Silmitasertib目前在美國進行中的兩項新冠臨床試驗，除了Banner Health醫療機構收治重症病患，另一項收治中症病患的臨床試驗是由美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構執行，目前持續收案中，據了解，CARE同時持積極透過其醫院官方網頁招募受試患者，希望盡速完成臨床。

法人認為，儘管疫苗已在全球開始施打，但陸續出現施打疫苗後嚴重過敏反應等不良事件，同時全球各地都出現新的變異毒株，現有的疫苗對變異毒株能有多少保護力也讓外界存疑，因此治療藥物，特別是口服劑型的藥物如生華科的Silmitasertib口服新藥若能成功開發，將對終結全球新冠疫情有極大助益。

生華科

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