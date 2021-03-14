生華科新冠重症臨床數據獲美DMC通過 力拚加速完成

生華科（6492）治療新冠肺炎新藥Silmitasertib(CX-4945)在臨床取得正向成果。生華科在美國Banner Health醫療機構進行中的新冠肺炎二期重症人體臨床試驗，首批收治病患的臨床數據結果，已經於本月11日獲得外部獨立臨床數據監查委員會(Data Monitoring Committee，DMC)委員一致通過完成審查，在毋須修改任何臨床試驗設計下，可持續進行新冠肺炎重症患者收案。此臨床試驗目標在下一季完成，如有顯著療效改善的數據分析結果，將有利加速國際授權的發生。

生華科總經理宋台生博士指出，這次送交DMC審查的首批新冠重症患者臨床數據，獲得DMC的5位審查委員一致通過，臨床試驗不需要調整可繼續收治患者，對於負責執行臨床的亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心 （BUMCP）團隊和生華科像是打了一劑強心針，已經加開位在同一州的圖森市醫學中心（BUMCT）為第二個臨床中心，目前已啟動病人篩選流程可望加速臨床進程，力拚在未來三個月完成收案。

臨床數據監測委員會（DMC）為由臨床醫生、科學專家、統計學家以及倫理學專家所組成，DMC將透過定期審查正在進行的臨床試驗中收集的數據，針對受試者或潛在受試者之持續安全性、有效性提出重要建議，以減低受試者風險和確保試驗正確和其科學價值。

生華科新藥Silmitasertib目前在美國進行中的兩項新冠臨床試驗，除了Banner Health醫療機構收治重症(Severe)病患，另一項收治中症(Moderate)病患的臨床試驗是由美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構(CARE)執行，目前持續收案中，據了解，CARE同時持積極透過其醫院官方網頁招募受試患者，希望盡速完成臨床。

新冠肺炎從去年爆發迄今已一年多，目前仍無特效藥，美國FDA僅核准Gilead藥廠開發之瑞德西韋(Remdesivir)為新冠肺炎住院患者治療藥物，但該藥物僅能減少住院天數，無益於降低死亡率。截至110年3月13日統計，全球確診人數逾1.19億人，死亡人數達264萬人。

法人認為，儘管疫苗已在全球開始施打，但陸續出現施打疫苗後嚴重過敏反應等不良事件，同時全球各地都出現新的變異毒株，現有的疫苗對變異毒株能有多少保護力也讓外界存疑，因此治療藥物，特別是口服劑型的藥物如生華科的Silmitasertib口服新藥若能成功開發，將對終結全球新冠疫情有極大助益。