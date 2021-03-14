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快去加油 中油明天汽柴油調漲0.3、0.2元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元。圖／中油提供
中油宣布，明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布， 明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.0元、95無鉛汽油每公升27.5元、98無鉛汽油每公升29.5元、超級柴油每公升23.2元。

中油表示，本週受石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)決議原油4月不增產及美國參議院通過1.9兆美元紓困法案等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶67.32美元，較前週64.14美元上漲3.18美元，新台幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅為3.99%。

中油說，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲2元及2.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，應調未調的1.7元及2.4元皆由中油吸收。

國際油價 中油公司

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