南部下雨了！水利署於曾文水庫啟動人工增雨作業

南部下雨了！依據最新氣象資訊，今（13）日下午起南部受午後陣雨影響，水利署人工增雨服務團掌握此波降雨雲系，隨即通知曾文水庫的地面人工増雨作業小組完成準備，並視增雨合適時機已於13時40分燃放增雨焰劑。

水利署說明，只要合適增雨的條件出現，人工增雨作業團隊隨即啟動進行催化作業，另水利署與氣象局及國防部空軍單位持續不斷聯繫，極盡所能地透過增雨作為，期盼為集水區帶來多一些降雨量，以緩解乾旱之急。

水利署提醒民眾現在已進入抗旱的關鍵時期，除每日監看水情及控管水庫出水，陸續採行包括人工增雨、民生減壓供水、產業節水及加強區域調度等抗旱應變措施，自3月3日起新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水，因此更需民眾與產業支持，共同在生活上力行節水與產業上節水管控，一起度過枯水期的挑戰。